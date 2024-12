Fonseca ora informato! Conferma: «Vero, il Milan mi ha esonerato!»

Paulo Fonseca ha confermato ufficialmente la notizia del suo esonero dal Milan. Intercettato dai microfoni di Sky Sport all’uscita da San Siro, il tecnico portoghese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l’incontro con la dirigenza rossonera.

LA CONFERMA DEL TECNICO – Paulo Fonseca intercettato fuori lo stadio dopo il pareggio con il Milan: «Sì, è vero. Ho parlato con la dirigenza ed è vero, mi hanno esonerato. È la vita, ho la coscienza pulita: ho fatto quello che potevo». La decisione del club era nell’aria già dalla mattinata e si è concretizzata subito dopo il deludente pareggio casalingo contro la Roma, che ha lasciato il Milan a otto punti dalla zona Champions League. Un risultato che ha ulteriormente aggravato la situazione in un campionato in cui i rossoneri non sono mai riusciti a trovare continuità, alternando prestazioni convincenti a preoccupanti battute d’arresto. Al suo posto è pronto Sergio Conceição, atteso domani a Milano per firmare il contratto e preparare la squadra alla Supercoppa Italiana di Riyadh.