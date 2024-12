Fonseca esonerato, arriva la decisione! Attesa per l’ex Inter Conceicao – Sky

La decisione è praticamente ufficiale, in attesa del comunicato che potrebbe arrivare nelle prossime ore: il Milan ha comunicato l’esonero a Paulo Fonseca dopo il deludente pareggio contro la Roma.

CAMBIO IN VISTA – Il Milan ha già comunicato a Paulo Fonseca la fine del rapporto nelle ultime ore, ponendo fine a una parentesi mai davvero convincente. Il club non ha perso tempo e si è già mosso per il sostituto. Sergio Conceicao, ex giocatore dell’Inter, arriverà domani a Milano per firmare il contratto e prendere immediatamente il controllo della squadra. Il tecnico lusitano avrà pochissimo tempo per preparare il suo esordio, dato che tra due giorni la squadra partirà alla volta di Riyadh per disputare la Supercoppa Italiana, competizione che vede coinvolte anche Inter, Juventus e Atalanta.

Conceicao torna a Milano, ma non all’Inter! Via Fonseca

ACCORDO RAGGIUNTO – Fonseca lascia la panchina del Milan dopo una stagione segnata da alti e bassi. Se in Champions League i rossoneri hanno mostrato sprazzi di grande calcio, con risultati come la vittoria sul Real Madrid, in Serie A il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. La tensione accumulata negli ultimi giorni si è palesata anche durante il match contro la Roma, con l’espulsione di Fonseca per proteste. Con Fabio Conceicao accordo di sei mesi, un milione fino a giugno, con opzione di rinnovo a giugno con il Milan.