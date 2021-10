Fondo Pif, dopo il Newcastle vuole anche l’Inter: sul piatto 1 miliardo – Libero

Le voci su una possibile cessione dell’Inter sono ormai una costante negli ultimi mesi, così come specificato anche dall’edizione odierna di Libero, che rivela un’importante esclusiva secondo il quale il fondo Pif, neo-proprietaria del Newcastle, è pronta a versare sulle casse di Zhang 1 miliardo per rilevare l’Inter.

CESSIONE INTER – Il fondo Pif (Public Investiment Fund), è pronta a rilevare l’Inter mettendo sul piatto 1 miliardo di euro. Secondo l’edizione odierna di Libero, inoltre, lo scorso settembre ci sarebbe stato anche un incontro a Milano da parte di alcuni emissari sauditi sbarcati in Italia, per limare i dettagli della trattativa. Suning è alla ricerca di un compratore fin dall’inizio della sua crisi finanziaria partita nel 2020 e aggravata con la pandemia. Una notizia di questo genere, se confermata, rappresenterebbe un affare per i tifosi dell’Inter, considerando che Pif è un colosso con un fatturato di 500 miliardi di dollari nel 2020, e neo-proprietari del Newcastle. Il progetto del fondo saudita, inoltre, prevede l’acquisizione dell’Inter in Italia, del Marsiglia in Francia e di un altro club in Brasile. L’impianto di proprietà, inoltre, sarebbe cruciale nel progetto arabo, e giustificherebbe l’alta valutazione fatta da Zhang, che da tempo chiedeva 1 miliardo di euro.

Fonte: Libero – Federico Strumolo