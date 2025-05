Follia De Laurentiis, voleva giocare di domenica! Motivo? Surreale

Svelato qualche retroscena sul Consiglio di Lega di ieri. Il presidente del Napoli De Laurentiis aveva richiesto di giocare di domenica sia Napoli-Cagliari che Como-Inter.

FOLLIA DE LAURENTIIS – Marcello Di Dio, collega de “Il Giornale“, ripercorre le turbolenti ore di ieri legate alla calendarizzazione della trentottesima giornata di Serie A. Il problema era ovviamente legato alle partite scudetto Como-Inter e Napoli-Cagliari.

RICHIESTE – Rivelata una surreale richiesta del presidente del Napoli: «Stilare il programma dell’ultima giornata di campionato non è stato un compito semplice per il Consiglio di Lega. Che è stato sospeso a metà della mattinata di ieri per la distanza fra le parti. Sul tavolo del presidente di Lega Ezio Maria Simonelli sono così arrivate due lettere. Una, aggressiva nel testo, del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che chiedeva di giocare addirittura domenica e non sabato (giorno del suo 76° compleanno) per avere la festa scudetto in un giorno festivo. L’altra, molto «asciutta», del presidente dell’Inter Marotta con la richiesta di giocare giovedì, anche per avere più giorni liberi verso la finale di Champions League a Monaco del 31».

Nonostante De Laurentiis, Como-Inter e Napoli-Cagliari si faranno venerdì

SCELTA INTERMEDIA – Alla fine, si è ricaduti su venerdì 23: «Simonelli, che si era già comportato in maniera autonoma in occasione dell’orario di Inter-Roma, quella per il recupero dopo il funerale del Papa, anche stavolta ha fatto una scelta intermedia. Così ha programmato le due sfide per venerdì 23 alle 20.45».