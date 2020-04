Florenzi: “Offerta dell’Inter? Era importante, ma ho scelto col cuore”

Condividi questo articolo

Alessandro Florenzi, ospite di oggi per “Casa Sky Sport”, ha ammesso di aver ricevuto un’offerta importante dall’Inter nel periodo in cui stava trattando il rinnovo del contratto con la Roma, ma di aver deciso di restare nella Capitale

OFFERTA RIFIUTATA – Alessandro Florenzi fu vicino al trasferimento all’Inter nell’estate del 2018. Alla fine però la scelta di restare alla Roma: «E’ una storia che inizia molto tempo prima nel senso che non ho rifiutato solo l’Inter, anche se l’Inter è stata l’ultima squadra italiana che ho rifiutato. Era un momento in cui dovevo rinnovare con la Roma oppure andare all’Inter, ho rifiutato un’offerta molto importante, ma ho fatto quello che in quel momento mi sentivo di fare, continuare alla Roma, anche se sapevo che non avrei avuto la stessa opportunità economica. In quel momento le emozioni che ho provato con la Roma non me le poteva portare via nessuno ed è stata una mia scelta. Alcuni mi dicevano di scegliere con la testa e non con il cuore, in quel momento ho scelto con il cuore e lo rifarei assolutamente».