Flick meno presuntuoso di Yamal: «Inter tra le migliori difese. Sarà complicato»

Hans Flick presente in conferenza stampa insieme a Lamine Yamal alla vigilia della semifinale di UEFA Champions League contro l’Inter. Di seguito tutte le dichiarazioni raccolte in LIVE dalla nostra redazione.

Flick, sarà la partita tra la squadra che ha segnato di più in Champions League, il Barcellona, e quella che ha subito meno gol, l’Inter. Che partita sarà?

L’Inter è una delle squadre migliori in Europa, difende bene e noi dobbiamo concentrarci. Siamo pronti per affrontare questa grande partita.

Come gestite questo momento?

Stiamo andando bene su entrambi i fronti. Quando abbiamo battuto il Real Madrid in Copa del Rey, è stato davvero speciale. È stato molto emozionante. Siamo concentrati. Possiamo raggiungere la finale di Champions League, e questo è l’obiettivo più importante. Sarebbe un sogno per qualsiasi squadra. L’allenamento è andato bene e tutti sono concentrati. Abbiamo parlato dell’avversario e di cosa fare. Dobbiamo migliorare la nostra partita contro il Real Madrid. Vogliamo dare il massimo.

Ci sono dei cambi?

Vedremo domani. Non parliamo di oggi. Abbiamo un giorno. Domani vedremo come recupereranno. L’Inter ha giocato domenica e ha avuto meno ore di noi. Ma sono sicuro che entrambe le squadre daranno il massimo. Abbiamo giocatori in panchina per giocare in semifinale.

Come si sente l’ambiente?

Quello che posso dire è che tutti sono concentrati. Sanno quello c’è in gioco. Questa vittoria contro il Real Madrid è molto importante per il nostro morale. Può portarci più lontano. È la chiave. Una spinta. Possiamo raggiungere la finale. Per alcuni, è l’ultima possibilità di raggiungere la finale. L’avversario darà il 100%.

In porta Ter Stegen o Szczesny?