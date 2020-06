Flick: “Perisic? Al Bayern Monaco consapevoli delle sue qualitÃ . Il futuro…”

Flick: “Perisic? Al Bayern Monaco consapevoli delle sue qualità. Il futuro…”

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale di DFB Pokal vinta ieri dai bavaresi contro l’Eintracht Francoforte

APERTURA – Hans-Dieter Flick ha parlato di Ivan Perisic. L’ex 44 nerazzurro si è reso protagonista del match vinto 2 a 1 ieri dal Bayern Monaco siglando il gol del primo vantaggio (QUI il video). Continuano intanto le trattative tra per il suo riscatto. Una conferma arriva anche dallo stesso tecnico dei bavaresi: «Conosciamo le qualità di Perisic e il gol contro l’Eintracht Francoforte ne è la prova. Nel secondo tempo è emerso il fatto che lui è un po’ indietro di condizione, ma è normale poiché è stato a lungo fermo per infortunio. Si è quindi allenato e ha giocato meno degli altri. Oggi (ieri, ndr) l’ho visto molto bene, vedremo come starà nei prossimi due giorni e se potrà essere a disposizione per sabato. Futuro? Tutti al Bayern Monaco siamo consapevoli delle qualità di Perisic che, come ho già detto, ha dimostrato ancora una volta in campo».