Fiorentina-Inter Women 0-0 al 45′: Runarsdottir para un rigore!

Fiorentina-Inter Women 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di primo tempo.

TANTE EMOZIONI – Al Viola Park va in scena la terza partita dell’Inter Women in questa poule scudetto e l’avversaria è appunto la Fiorentina. Nelle prime due partite, le nerazzurre hanno raccolto appena un punto tra Roma e Milan. Due partite beffa per la squadra di Piovani, visto che in entrambi i casa comandava nel risultato fino a pochi minuti dalla fine. A Bagno a Ripoli, l’Inter Women domina nel primo tempo, conquistando almeno tre nitide palle-gol ma senza concretizzare. La prima occasione arriva sui piedi di Detruyer, che calcia al 21′ da dentro l’area di rigore ma non trova la porta. Al 25′ prova a rispondere Boquete, ma il suo cross in area non trova fortuna. Le nerazzurre spingono e al 29′ si avvicinano al gol ancora con Detruyer che becca la traversa. Tra il 30′ e il 38′ doppia occasione per l’Inter Women: prima con Tomaselli e poi con Cambiaghi. Favolosa azione di quest’ultima, ma la sua conclusione non trova per poco l’incrocio. Nel finale, Serturini atterra Bonfantini ed è calcio di rigore. Ma fantastica Runarsdottir a parare la conclusione di Boquete. Il primo tempo finisce sullo 0-0.

