Fiorentina-Inter Primavera 0-1 al 45′: Bovo mette la firma, Spinacce ci va vicino!

Questa sera al Viola Park si decide tutto: Fiorentina-Inter Primavera in campo per giocarsi lo scudetto. Dopo un sostanziale equilibrio, i nerazzurri sbloccano la gara al 20′.

PRIMO TEMPO – Dopo aver avuto la meglio nella semifinale contro il Sassuolo martedì scorso, la squadra di Andrea Zanchetta scende in campo alle 20.30 per disputare l’ultimissimo atto del campo. La tensione non può che essere alle stelle, perché Fiorentina-Inter Primavera decreterà la vincitrice dello scudetto 2024/2025. La sfida appare sin dai primi minuti piuttosto equilibrata, con dei ritmi bassi e davvero poche occasioni pericolose. La prima arriva al 20′ ed è quella che, sostanzialmente, decide tutto il primo tempo.

Fiorentina-Inter Primavera 0-1

IL GOL – Proprio dopo venti minuti di gioco, infatti, l’Inter Primavera riesce a sbloccare il match scudetto grazie al gol di Bovo. Tutto nasce dal calcio d’angolo battuto da Berenbruch, col pallone che Re Cecconi schiaccia di testa sulla traversa. Proprio in quel momento Bovo, che si trova nell’area piccola, si avventa sulla palla e la manda in rete. Poco altro da segnalare nel finale del primo tempo, se non la necessità dell’intervento in campo dello staff medico dopo lo scontro di gioco tra il portiere della Fiorentina e Spinaccè al 40′. Il giovane nerazzurro, che tentava di colpire il pallone con la testa, è rimasto a terra dolorante. Poco prima dell’intervallo, al 45+1′ c’è il guizzo di Spinacce che impegna Leonardelli con una super parata.