Fiorentina-Inter, no alle rivoluzioni: max 2 cambi! L’ipotesi – Sky

L’Inter affronterà tra 2 giorni la Fiorentina. Si tratta della quattordicesima giornata di Serie A, interrotta per un malore accusato da Edoardo Bove. Le ultime sui nerazzurri da Sky Sport.

NESSUNA RIVOLUZIONE – L’Inter è pronta ad affrontare la Fiorentina il 6 febbraio. Andrea Paventi, tramite Sky Sport, spiega che non ci saranno particolari cambiamenti da parte di Simone Inzaghi: «Le scelte verranno valutate domani. Personalmente non mi aspetto tanti cambi. Posso aspettarmi Bisseck al post di Pavard. Per il resto potrebbe essere confermata per dieci/undicesimi la stessa squadra che ha iniziato la sfida con il Milan. Quindi non mi aspetto rivoluzioni, magari un aggiustamento si, massimo 2, ma niente di più. È un’Inter che va avanti con le certezze di questo periodo e che vuole cercare di conquistare quei 3 punti per riprendersi la classifica con il Napoli. È un segnale comunque di forza in una stagione diversa dalla scorsa che l’Inter ha dominato. Ma sta sempre li con tanti impegni, più del Napoli, dove anche l’esperienza, alla lunga, potrebbe favorirla».

Fiorentina-Inter due match in quattro giorni

TRE PUNTI – Inter-Fiorentina potrebbe essere analizzata in 3 punti. Per prima cosa la vittoria, darebbe ai nerazzurri il primato della classifica in condivisione con il Napoli. Secondo punto si affrontano rispettivamente la seconda (Inter) e la quarta difesa del campionato (Fiorentina). Rispettivamente hanno subito la prima 19 gol la seconda 23 reti. L’Ultimo punto, forse quello più interessante, si affronteranno i due bomber rivelazione della Serie A, ovvero Marcus Thuram e Moise Kean. Il francese è secondo nella classifica marcatori a quota 13 reti a pari merito proprio con l’italiano. L’Inter ha finito in crescendo il derby di Milano pareggiando all’ultimo con Stefan de Vrij. La fiorentina invece è reduce da una importante vittoria contro il Genoa. Si preannuncia una partita difficile per i nerazzurri che però hanno dalla loro numeri molto positivi fuori casa.