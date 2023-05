Fiorentina-Inter, le scelte di Inzaghi già chiare da Napoli – CdS

Le scelte di Simone Inzaghi per Fiorentina-Inter sono già state chiarite dal tecnico durante la partita contro il Napoli, lo conferma anche il Corriere dello Sport.

SCELTE – Edin Dzeko è in vantaggio su Romelu Lukaku, che sarà la chiave nella ripresa di Fiorentina-Inter per sfruttare la profondità e la stanchezza dei difensori viola. Il bosniaco è tornato in splendida forma, il belga ha segnato 9 dei suoi 11 gol del 2023 nel secondo tempo. A centrocampo Simone Inzaghi deve pregare che non ci siano altri infortuni oltre a quello di Henrikh Mkhitaryan. Contro il Napoli si è dimostrata ancora una volta l’inadeguatezza di Roberto Gagliardini e l’inesperienza di Kristjan Asllani. Al Maradona il piacentino ha mandato segnali: il primo sostituire Nicolò Barella e Alessandro Bastoni per non farli giocare un tempo in 10 contro 11. Il secondo è stato lasciare in panchina per tutto il match Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu. L’unico cambio per la finale di Coppa Italia rispetto alla formazione tipo sarà in porta: giocherà Samir Handanovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno