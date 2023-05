Fiorentina-Inter a Irrati, arbitro nato a… Firenze! Era necessario?

Incredibile designazione per finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter. A dirigere la partita Massimiliano Irrati. Arbitro nato a Firenze, ma della sezione di Pistoia. Scelta non proprio azzeccatissima

INCREDIBILE − E gli arbitri romani, napoletani, veneti, emiliani, piemontesi erano finiti… Paradossale la designazione per la finale di Coppa Italia. A dirigere Fiorentina-Inter, mercoledì sera alle 20.45, sarà proprio Massimiliano Irrati. Il fischietto è nato a Firenze e fa parte della sezione di Pistoia. Sicuramente si poteva scegliere qualcosa di diverso, vista la presenza di una squadra come la Fiorentina, toscana, a sfidare la Beneamata. Per l’Inter, comunque, non si tratta del primo caso in questione. Già alla prima giornata di campionato, Lecce-Inter venne diretta da Alessandro Prontera, nato a Tricase in provincia di Lecce ma della sezione di Bologna. Per una finale di Coppa Italia, ci si poteva sicuramente aspettare un altro tipo di designazione.