Fiorentina-Inter, Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio: la probabile formazione

Simone Inzaghi mette a punto le ultime mosse per Fiorentina-Inter: anche l’ultimo dubbio legato alla probabile formazione nerazzurra è ormai sciolto.

LO SCONTRO – Sveglie attivate sulle ore 18.00 di oggi pomeriggio: all’Artemio Franchi di Firenze è in arrivo uno dei match più attesi di questo primo spezzone di stagione calcistica. Fiorentina-Inter si prospetta una gara ricca di duelli e colpi di scena, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per restare più vicine possibili alla testa della classifica. Sia gli uomini di Raffaele Palladino che quelli di Simone Inzaghi sono reduci dal turno infrasettimanale in Europa. I viola, vittoriosi in Conference League mercoledì, per la gara casalinga di campionato ritrovano importanti risorse da sfruttare. L’Inter, in campo lo scorso martedì, ha battuto il Lipsia in Champions League con una formazione ricca di alternative. Per questo il mister piacentino, al netto degli infortuni, opterà quest’oggi per il classico undici. Anche l’unico dubbio legato alla formazione nerazzurra di Fiorentina-Inter è ora sciolto.

Fiorentina-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – Inzaghi è costretto a ricorrere ad alcune scelte forzate – seppur non inconsuete – per Fiorentina-Inter. L’assenza di Benjamin Pavard e di Francesco Acerbi in difesa richiama l’utilizzo di Aurel Bisseck a destra e dell’olandese Stefan De Vrij al centro. Resta il titolarissimo Alessandro Bastoni a sinistra. Il centrocampo e l’attacco nerazzurro, invece, sarà composto dai fedelissimi e ben noti uomini di Inzaghi. L’unica incognita risiedeva sulla destra in mezzo al campo: col solito ballottaggio Denzel Dumfries-Matteo Darmian. Come contro il Lipsia, anche per Fiorentina-Inter vince l’olandese la maglia da titolare sulla fascia destra. In questo caso, però, il motivo è ben chiaro: l’italiano, jolly da poter impiegare in numerosi ruoli e posizioni del campo, è troppo prezioso per Inzaghi in un momento d’emergenza in infermeria. Darmian, dunque, verrà certamente sfruttato a partita in corso. Di seguito il punto sulla probabile formazione nerazzurra.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.