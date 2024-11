Fiorentina-Inter, Inzaghi attenua l’emergenza: una certezza recuperata!

Gli infortuni continuano a mettere i bastoni tra le ruote a Simone Inzaghi. Alla vigilia di Fiorentina-Inter, però, il mister ritrova una conferma che può partire in direzione Firenze insieme al resto del gruppo.

LA CONTA – Come per molte squadre, italiane e non, anche per l’Inter il quadro infortuni non è idilliaco quest’anno. Simone Inzaghi, che deve destreggiarsi fra campionato e Champions League, raramente ha a disposizione la sua rosa al completo per farlo. Anche in occasione di Fiorentina-Inter la lista degli assenti presente un conto salato, con anche nomi particolarmente rilevanti. Alla trasferta dell’Artemio Franchi saranno in quattro a non partecipare: Benjamin Pavard – che non potrà vedere il campo fino all’anno nuovo -, Carlos Augusto, Raffaele Di Gennaro e Francesco Acerbi. Tra ricadute e nuovi problemi fisici, per Inzaghi nasce una sorta di emergenza, soprattutto in difesa. Fortunatamente, però, alla vigilia di Fiorentina-Inter l’allenatore piacentino può tirare un sospiro di sollievo.

Fiorentina-Inter, Inzaghi ritrova un uomo alla vigilia

RECUPERO – Nel primo pomeriggio la squadra nerazzurra ha svolto il lavoro di rifinitura ad Appiano Gentile, prima di prepararsi alla partenza in direzione Firenze. Lo scontro diretto di domani pomeriggio carica la squadra di Inzaghi di responsabilità ma anche entusiasmo, soprattutto dopo la notizia che un uomo è recuperato. Per Fiorentina-Inter, infatti, torna a disposizione Davide Frattesi, rimasto fuori dalle rotazioni della sfida di Champions League contro il Lipsia per un problema alla caviglia. Già nella giornata di ieri erano arrivare buone notizie sul centrocampista, tornato ad allenarsi sul campo. Quest’oggi Matteo Barzaghi su Sky Sport 24 conferma la presenza di Frattesi, che ha svolto regolarmente e integralmente tutta la seduta di lavoro insieme al resto del gruppo. In viaggio verso Firenze, dunque, ci sarà anche il numero sedici italiano, pronto ad intervenire nel corso della sfida.