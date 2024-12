Fiorentina-Inter, due date! E in ogni caso, settimana di fuoco – CdS

Nei prossimi giorni si deciderà quando riprendere la partita tra Fiorentina e Inter, sospesa al minuto 17 dopo il drammatico malore di Edoardo Bove. Spuntano due date, ma per la Beneamata sarà, comunque vada, una settimana infuocata.

RINVIATA – Fiorentina-Inter, quando sarà ripresa? Ancora non c’è una data certa e definitiva, presto ne riparlerà nuovamente, anche se ieri in Lega Calcio qualche accenno se ne fatto. Il periodo è praticamente decisivo: ovvero febbraio. Ci sono, a tal proposito, sottolinea il Corriere dello Sport, due slot a cui attingere e collocare la partita, che dovrà riprendere da una rimessa laterale al minuto 17 del primo tempo. Saranno 73 più eventuali recuperi i minuti da giocare, in pratica una partita intera. Il calendario dell’Inter, già intasatissimo, rischia di diventare infernale.

Fiorentina-Inter, due date nel mirino: settimane intasatissime

SETTIMANE DI FUOCO – Spuntano in particolare due giorni per recuperare Fiorentina-Inter. Ossia mercoledì 5 febbraio e se dovesse essere confermata tale data, l’Inter si ritroverebbe in una settimana terrificante di partite, perché il 2 ci sarebbe il derby con il Milan e il 9 la gara di ritorno a San Siro con la stessa Viola. Cambia poco, se la Lega decidesse di collocare il recupero di Fiorentina-Inter la settimana successiva, ossia il 12 febbraio, possibile solo se anche la Fiorentina evitasse gli spareggi di Conference League. Quattro giorni, dopo la squadra di Simone Inzaghi sarebbe ospite a Torino contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno