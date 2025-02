Fiorentina-Inter, dubbi a centrocampo per Inzaghi! La probabile formazione

Simone Inzaghi è pronto a definire i dettagli in vista del recupero di campionato in programma giovedì sera a Firenze contro la Fiorentina: in casa Inter qualche dubbio a centrocampo. Confermato Dumfries sugli esterni.

LAVORO – Archiviato il mercato invernale e il pareggio nel derby contro il Milan, in casa Inter si pensa subito al recupero di Fiorentina-Inter in programma al Franchi nella serata di giovedì. Rispetto al match originale di dicembre, Simone Inzaghi in questo recupero di campionato avrà a disposizione tutto il gruppo al completo. Mancheranno solo Correa, non ancora recuperato e Zalewski, non convocabile perché assente al primo dicembre.

Fiorentina-Inter, Asllani punta Calhanoglu

DUBBI – In difesa Inzaghi non vuole fare nessun turnover, con Pavard pronto a scendere in campo insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Sulla destra spazio a Denzel Dumfries che sarà assente invece lunedì sempre contro la Fiorentina a San Siro. A sinistra maglia da titolare per Federico Dimarco nonostante la prestazione sottotono nella stracittadina contro il Milan. A centrocampo occhio a un’eventuale panchina per Calhanoglu, con Nicolò Barella e Mkhitaryan sicuri di una maglia da titolare. In avanti confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi