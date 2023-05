Fiorentina-Inter (Coppa Italia): le fasi di vendita dei biglietti

La Lega Serie A ha da poco comunicato i prezzi (vedi articolo) e le fasi di vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, in programma mercoledì 23 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito i dettagli per l’acquisto.

VENDITA BIGLIETTI – Dalle ore 14 di lunedì 8 maggio parte la vendita dei biglietti per Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia 2023. Per i tifosi dell’Inter ci saranno tre fasi, suddivise come segue:

FASE 1

Dalle 14.00 dell’8 maggio fino alle 10.00 del 10 maggio la vendita è riservata agli abbonati alla Serie A 2022-2023 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino anch’essi abbonati alla Serie A 22-23. Per ogni biglietto sarà necessario inserire il numero della tessera SiamoNoi e la data di nascita. La vendita sarà poi sospesa tra le 10 e le 14 del 10 maggio per motivi tecnici, per poi riprendere fino alle 10.00 del 12 maggio.

FASE 2

Dalle 14.00 del 12 maggio fino alle 10.00 del 17 maggio si aggiungeranno alla vendita anche i soci degli Inter Club che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché tutti gli utilizzatori siano anch’essi soci regolarmente iscritti alla stagione 22-23.

FASE 3

Dalle 14.00 del 17 maggio avrà luogo l’eventuale fase di vendita libera, che sarà valevole per i tifosi di entrambe le squadre.

I biglietti saranno acquistabili su vivaticket.com e gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito prima di poter procedere all’acquisto.