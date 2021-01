Fiorentina-Inter, Conte pensa al turnover. Sanchez dal 1′? – Sky

Fiorentina-Inter è in programma domani alle 15:00. I nerazzurri vogliono proseguire il cammino in Coppa Italia e riscattare il momento non brillante, in termini di risultati, in campionato. Andrea Paventi, su “Sky Sport”, fornisce le ultime notizie

LE ULTIME – Fiorentina-Inter si avvicina. I nerazzurri vogliono partire al meglio in Coppa Italia e proseguire il cammino nella competizione. Antonio Conte, in vista della trasferta a Firenze, pensa al turnover: rispetto alla formazione vista contro la Roma dovrebbero esserci 5 o 6 cambi. In attacco dovrebbe rivedersi Sanchez, che dovrebbe far rifiatare Romelu Lukaku. La rotazione degli uomini è da imputare anche alla sfida di domenica contro la Juventus, che i nerazzurri non possono fallire. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”