Fiorentina, altri tre positivi al Coronavirus: il comunicato della societÃ 

Fiorentina, altri tre positivi al Coronavirus: il comunicato della società

La Fiorentina ha pubblicato un comunicato per annunciare la positività di altri due tesserati e un membro dello staff al Coronavirus. Si tratta di tre casi, dopo la positività dell’attaccante Dusan Vlahovic. Ecco il comunicato della società viola pubblicato nella mattinata odierna.

CONTROLLI CONTINUI – La Fiorentina sta sottoponendo altri suoi tesserati al tampone, in seguito alla positività di Dusan Vlahovic al Coronavirus (qui la notizia). La priorità è riservata a giocatori e membri dello staff che presentano sintomi in corso. E, dagli ultimi esami svolti, emerge che altri tre sono positivi, due giocatori e un membro dello staff viola. Si tratta del capitano German Pezzella, di Patrick Cutrone e del fisioterapista Stefano Dainelli. La società viola rassicura in merito alle loro condizioni, assolutamente non critiche. Tuttavia, come da prassi per limitare le possibilità di contagio, tutti e tre rimarranno in isolamento presso le rispettive abitazioni. Ecco il comunicato pubblicato dalla Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”.

Fonte: it.violachannel.tv