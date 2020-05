FIGC, oggi Consiglio Federale. Arrivano decisioni anche sulla Serie A?

La FIGC oggi terrà il Consiglio Federale, che doveva svolgersi lo scorso 8 maggio. In ballo c’è il futuro di tutti i campionati, dalla Serie A ai Dilettanti, con la possibilità di nuovi sviluppi positivi dopo le tante aperture di ieri (vedi articolo).

VERSO LA RIPRESA? – Il Consiglio Federale in programma alle ore 12 in FIGC sarà fondamentale per la ripresa del calcio italiano. Più volte si è parlato di “settimana decisiva” in questi due mesi e mezzo, ma oggi lo è sul serio e per più motivi. Intanto il fatto che, finalmente, le squadre di Serie A e non solo possono allenarsi in gruppo, dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico. Poi perché, con Vincenzo Spadafora che ha ammorbidito la sua posizione, si può pensare a una ripresa concreta del campionato. L’incontro col ministro, la FIGC e la Lega Serie A si terrà giovedì 28, ma intanto oggi si capirà quale futuro avranno tutti i tornei. Di seguito l’ordine del giorno:

– informativa del Segretario Generale;

– modifiche regolamentari;

– nomine di competenza;

– decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti;

– circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020;

– competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti;

– Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021;

– termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021;

– ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale;

– varie ed eventuali.

Per la Serie A non si esclude la possibilità dei play-off, anche se si proverà a finire regolarmente il campionato. Anche la Serie B vuole ripartire, mentre la Serie C e i Dilettanti è improbabile che lo facciano e il Consiglio Federale dovrà decretarne la fine anticipata e i (discussi) verdetti. Oggi la FIGC farà chiarezza, poi sarà la volta del confronto col Governo per capire quando ripartire.