FIGC-Cts, incontro decisivo fissato giovedÃ¬: temi Serie A e nuovo protocollo

FIGC-Cts, incontro decisivo fissato giovedì: temi Serie A e nuovo protocollo

FIGC in prima linea per tentare di terminare la stagione. Il Comitato tecnico-scientifico del Governo non ha approvato il Protocollo, ma l’incontro di giovedì (questa la data fissata) sarà decisivo per chiarire la situazione. Di seguito le ultime novità per la Serie A riportate da SkySport

APPUNTAMENTO DECISIVO – Non senza polemiche con il Governo, si va avanti con le decisioni per la ripresa del calcio. Contatto tra FIGC il Comitato tecnico-scientifico e l’incontro tanto atteso sembra avverrà giovedì. Questa la data cruciale per capire l’evolversi degli eventi, soprattutto per valutare se il Cts approverà il nuovo protocollo messo in campo dalla Federcalcio. In caso di risposta affermativa, il 18 maggio potrebbero riprendere gli allenamenti collettivi, avvicinando la possibilità di terminare la Serie A e la stagione. E’ stato invece rinviato il Consiglio Federale di venerdì (qui i dettagli).