FIGC, confermato il Consiglio Federale: l’ordine del giorno

La FIGC ha confermato il Consiglio Federale per questo mercoledì. Si sarebbe dovuto tenere dieci giorni fa, ma aveva subito un rinvio per avere maggiori informazioni in modo da procedere sul futuro dei campionati (vedi articolo). Di seguito l’ordine del giorno.

GIORNATA DECISIVA IN FIGC – “La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti:

– informativa del Segretario Generale;

– modifiche regolamentari; nomine di competenza;

– decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti;

– circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020;

– competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti;

– Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021;

– ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale;

– varie ed eventuali”.

Fonte: FIGC