FIGC, approvata la modifica delle cinque sostituzioni: la regola è definitiva

La FIGC ha reso definitiva la regola delle cinque sostituzioni approvando dunque la modifica richiesta. Di seguito la nota ufficiale, con specifica in caso di supplementari

DEFINITIVA – La FIGC, oltre a introdurre nuovamente lo spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti (vedi articolo), ha anche approvato la modifica richiesta per rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni che dunque sono adesso ufficiali. In caso di partite ai supplementari, le sostituzioni diventano sei.