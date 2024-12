FIFPro, la lista dei migliori 26 dell’anno: spicca l’assenza di Lautaro Martinez!

La FIFPro, Federazione Internazionale dei calciatori professionisti, ha comunicato i nominativi dei 26 candidati al Best 11 del 2024: spicca l’assenza di Lautaro Martinez, che ricalca quanto già visto per i “The Best FIFA Football Awards”.

LA NOTIZIA – La FIFPro ha reso nota la lista dei 26 calciatori candidati a comporre la Best 11 del 2024, ma quello che spicca è chi non compare nell’elenco, ossia Lautaro Martinez. Il calciatore dell’Inter, nonostante abbia vinto da protagonista la Serie A, la Supercoppa italiana e la Copa América, non è stato indicato tra i migliori 26 giocatori dell’anno solare. Un’ulteriore “particolarità” che stupisce e lascia senza parole, oltretutto considerando quello che era già accaduto in occasione della comunicazione dei nominativi dei candidati ai “The Best FIFA Football Awards”.

Lautaro Martinez assente, ma chi compare nell’elenco della FIFPro? I candidati

Ederson

Emiliano Martinez

Manuel Neuer

Dani Carvajal

Ruben Dias

Virgil van Dijk

Jeremie Frimpong

Antonio Rudiger

William Saliba

Kyle Walker

Jude Bellingham

Kevin De Bruyne

Phil Foden

Toni Kroos

Luka Modric

Jamal Musiala

Rodri

Federico Valverde

Erling Haaland

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Cole Palmer

Cristiano Ronaldo

Vinicius Junior

Lamine Yamal