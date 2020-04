Fifa, Infantino: “Tre pensieri in mente. Ripresa? Nulla vale una vita. Club…”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha inviato un videomessaggio a FIGC e Lega Serie A sul futuro del campionato nazionale e del calcio in generale

CLUB – Queste le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, riportate dal sito di “Sky Sport” partendo dalle società. «Ho chiesto all’amministrazione della Fifa di prendere le misure necessarie per non lasciare soli i club, sbloccheremo alcuni fondi in anticipo. Ripresa competizioni? Sarebbe irresponsabile riprendere le competizioni se le cose non sono sicure al 100 per cento. Se dovremo aspettare ancora, lo faremo».

PENSIERI – Infantino quindi prosegue. «La Fifa e la comunità calcistica mondiale sono al fianco di chi combatte questi giorni difficili. In questo momento abbiamo tre pensieri in mente: la salute, al primo posto; poi vedere come possiamo aiutare al meglio la comunità calcistica in questo momento; infine, con il rallentamento che la nostra vita ha subito possiamo pensare al futuro e a come uscirne insieme e meglio di prima, in modo strategico e unito».

PROBLEMI FINANZIARI – Infantino sui club in difficoltà. «Oggi ci troviamo in una situazione finanziaria molto buona. Abbiamo consolidato una solida base di riserva, che è composto dai soldi del calcio. Quando il calcio è in difficoltà, dobbiamo pensare a cosa fare per aiutarlo. Questa è la nostra responsabilità e questo è il mio modo di vedere. Tutti ci troviamo di fronte a problemi finanziari a vari livelli».

SOLUZIONI – Infantino poi. «(I collaboratori della Fifa, ndr) stanno lavorando alle soluzioni più appropriate per offrire la flessibilità necessaria di fronte alle vostre esigenze, applicando i principi di buon governo». Si punta quindi ad «avere un fondo con una struttura di governance indipendente, questo significa che il mondo saprà dove va il denaro». «Al fine di offrire un sostegno immediato a tutti voi, ho chiesto all’amministrazione della FIFA di prendere le misure necessarie per anticipare il pagamento della seconda parte dei vostri costi operativi, previsto di norma per la seconda metà dell’anno. Ho chiesto anche di derogare ai criteri aggiuntivi all’adempimento degli obblighi sia per quest’anno che per l’anno scorso, affinchè l’intero importo sia pagato a tutti voi».

RIPRESA – Sulla ripresa post emergenza Coronavirus, Infantino dice. «Il nostro principio, che incoraggiamo tutti a seguire, è che la salute viene prima di tutto. Nessuna partita, nessuna competizione, vale il rischio di una sola vita umana sarebbe più che irresponsabile costringere a riprendere le competizioni se le cose non sono sicure al 100 per cento. Se dovremo aspettare ancora, lo faremo. Ascoltiamo attentamente autorità sanitarie, esperti e lavoriamo al loro fianco. Mi rende molto orgoglioso vedere come il calcio abbia aiutato la collettività».

FUTURO – Infantino sul futuro del calcio. «Se il calcio riesce a mettere in piedi una discussione in cui tutti tengono conto dell’interesse globale, il futuro sarà meglio del passato. Ora ci concentriamo su tre aree: abbiamo guardato le sfide del calendario internazionali e sono consapevole della necessità di difendere il calcio delle nazionali, che è la sopravvivenza per la stragrande maggioranza di tutti. Dobbiamo anche capire come proteggere il calcio dei club come motore del nostro gioco. Stiamo anche esaminando i contratti dei giocatori e i periodi di trasferimento, mostrando flessibilità e buonsenso in vista del futuro». Infine Infantino. «Quando tutto sarà al sicuro e sotto controllo, tornare a giocare insieme, a stare con i nostri amici e con le famiglie in gruppi più numerosi».