Feyenoord-Inter, le probabili formazioni per la Champions League

Feyenoord-Inter si giocherà oggi alle 18:45 allo Stadio “de Kuip” di Rotterdam: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, partita dell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

FEYENOORD-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il Feyenoord dovrà fare i conti con diverse assenze. Circa otto: Bijlow, Stengs, Facundo González, Lotomba, Nieuwkoop, Hwang, Timber, Zerrouki. Più lo squalificato Read. Van Persie, dunque, ha praticamente le scelte obbligate con il vero dubbio che si trova sulla fascia destra dove se la giocano il costaricense Mitchell, che è un difensore centrale e l’ex Twente Smal, che invece è un terzino sinistro. Ma quest’ultimo potrebbe avanzare sulla linea dei centrocampisti insieme a Moder e Milambo. Il vero pericolo per l’Inter però può arrivare in attacco, dove giocheranno tre giocatori molto interessanti, come il brasiliano Paixao, che ai playoff ha fatto vedere i sorci verdi a Kyle Walker, Carranza e Hadj Moussa. Tra i centrali, ci sarà l’ex obiettivo del mercato invernale della Juventus Hancko.

FEYENOORD-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – In termini di indisponibilità anche l’Inter non è sicuramente al top, visto che Simone Inzaghi ha solamente un esterno di ruolo a disposizione su cinque: ossia Denzel Dumfries. Out contemporaneamente: Federico Dimarco, Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Matteo Darmian. Ecco perché a sinistra sarà adattato nell’inedita posizione di quinto Alessandro Bastoni. Poi in mezzo altre due novità: ossia Zielinski e Asllani al posto di Mkhitaryan e Calhanoglu. Nel ruolo di braccetto mancino ci sarà Francesco Acerbi. Per il resto, confermata la coppia di attacco formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Feyenoord-Inter, probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Moder, Smal; Paixão, Hadj Moussa, Carranza.

In panchina: Andreev, Ka, Zand, Osman, Ivanusec, van den Elshout, Giersthove, Siti, Redmond, Ueda.

Allenatore: Robin van Persie.

Indisponibili: Bijlow, Stengs, Facundo González, Lotomba, Nieuwkoop, Hwang, Timber, Zerrouki

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Aidoo, Motta, Quieto, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Dimarco, Carlos Augusto, Zalewski, Darmian

Arbitro: Eskas; Assistenti arbitrali: Engan-Bashekevin; Quarto ufficiale: Kringstad; VAR: Dingert; AVAR: Tiago Martins.