Feyenoord-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Quello tra Inter e Feyenoord non è un incontro inedito: i nerazzurri hanno affrontato gli olandesi quattro volte, due in gare ufficiali e due in tornei amichevoli. Nelle gare ufficiali tra le due formazioni nelle principali competizioni europee, la squadra olandese ha superato il turno contro i nerazzurri sommando andata e ritorno nella semifinale di Coppa UEFA nella stagione 2001/02 (3-2 nel complesso frutto dell’1-0 all’andata in favore del Feyenoord e del 2-2 del ritorno). Le altre due occasioni non ufficiali invece fecero incrociare Inter e Feyenoord nel primo Mundialito del 1981 e quattro anni dopo, in un altro torneo amichevole, il Torneo delle Antille Olandesi, disputato nel 1985 a Curaçao, isola del Mar dei Caraibi.

Come seguire Feyenoord-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 18:15, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Feyenoord-Inter, dove vederla in diretta LIVE streaming

Su Amazon Prime Video attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Feyenoord-Inter su Prime Video: i telecronisti

La telecronaca della partita di Champions League sarà affidata alla coppia Sandro Piccinini-Massimo Ambrosini.

Gli indisponibili della partita

Feyenoord: Bijlow, Stengs, Facundo González, Lotomba, Nieuwkoop, Hwang, Timber, Zerrouki

Inter: Federico Dimarco, Carlos Augusto, Nicola Zalewski, Matteo Darmian

L’arbitro della partita

Arbitro: Espen Eskas (Norvegia)

Assistenti arbitrali: Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin (Norvegia)

Quarto ufficiale: Sigurd Kringstad (Norvegia)

Arbitro VAR: Christian Dingert (Germania)

Assistente AVAR: Tiago Martins (Portogallo)

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Squalificati

Feyenoord: Read

Inter: nessuno

Diffidati

Feyenoord: Trauner, Osman

Inter: Barella, Asllani, Dumfries, Pavard, Inzaghi

Conferenze stampa della vigilia

Van Persie: «Da calciatore ero molto attento ai dettagli, perché capivo di non essere forte come molti miei compagni di squadra. Curare i dettagli è un elemento fondamentale per un allenatore, te lo porti dietro dalle esperienze. Tra i miei compagni di squadra non ero il più veloce, ma avevo bisogno di migliorare per mantenere sempre il livello alto a livello dei grandi come Bergkamp o Henry. Io non credo di essere arrivato a quel livello, ma penso di essere migliorato. Farò lo stesso da allenatore, credo di essere migliorato giorno dopo giorno». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Inzaghi: «Grandissima soddisfazione, non ci piace gli altri guardare. Non si ragiona, si cerca di vincere le partite e di dare soddisfazione alla nostra società e ai nostri. Mai avuta questa emergenza da quando alleno, con un esterno su 5 a disposizione. Ma questo è il calcio». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.