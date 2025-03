Feyenoord-Inter, emergenza esterni: cambio modulo? Due ipotesi

Archiviata con un pari la trasferta di Napoli, che ha lasciato le distanze invariate in campionato, l’Inter è attesa dalla sfida di Champions League allo stadio de Kuip contro il Feyenoord. C’è preoccupazione in casa Inter sulle condizioni di Federico Dimarco, uscito per infortunio. Il problema accusato dal laterale allargano ulteriormente l’emergenza sugli esterni per Simone Inzaghi.

EMERGENZA – Se il pareggio ottenuto al Maradona può ritenersi tutto sommato un buon punto per l‘Inter, apparsa molto in difficoltà nella ripresa, sono le molte defezioni a far preoccupare Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni. L’allenatore nerazzurro deve affrontare una vera e propria emergenza sulle corsie laterali, non avendo a disposizione Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Carlos Augusto, out anche in Champions League. A loro si va ad aggiungere Federico Dimarco, autore del gol del vantaggio nel match di ieri con una splendida punizione, ma costretto al cambio ad inizio secondo tempo per una contrattura ai flessori della coscia destra. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, Dimarco verrà sottoposto domani agli esami. Sospiro di sollievo per Hakan Calhanoglu, il problema accusato dal turco non preoccupa lo staff nerazzurro: dovrebbe allenarsi regolarmente con la squadra in settimana.

Verso Feyenoord-Inter, chi sostituirà Federico Dimarco? Le ipotesi

ALTERNATIVA – Con Denzel Dumfries unico esterno di ruolo rimasto a disposizione, Simone Inzaghi sarà costretto a studiare delle alternative e, eventualmente, anche adoperare un cambio tattico. L’esterno olandese è apparso in enorme difficoltà impiegato sulla fascia sinistra nel secondo tempo del Maradona, perdendo molto dell’imprevedibilità che crea sul lato destro del campo. Ecco perché, nell’Inter che scenderà in campo contro il Feyenoord, Dumfries tornerà nel suo ruolo naturale. Per sostituire Federico Dimarco, Inzaghi si affiderà molto probabilmente ad Alessandro Bastoni, in una posizione più avanzata rispetto a quella solitamente occupata. L’aiuto per il numero 95 nerazzurro, sarà dato da Henrikh Mkhitaryan, chiamato più del solito a sacrificarsi verso l’esterno. Con la posizione ibrida dell’armeno, l’Inter dal punto di vista tattico, potrebbe scivolare in un 4-4-2 in fase di non possesso.

IPOTESI ROMBO? – Simone Inzaghi potrebbe anche sfruttare l’emergenza sugli esterni per provare qualcosa di completamente nuovo nella gara contro il Feyenoord, magari a gara in corso. Se mancano alternative sui quinti, con Hakan Calhanoglu che dovrebbe recuperare dalla botta rimediata contro il Napoli, il tecnico nerazzurro ha l’imbarazzo della scelta nel reparto centrale. Ipotizzando l’impiego del turco già dal primo minuto, Inzaghi potrebbe inserire, in base all’andamento della partita, Piotr Zielinski da trequartista, con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan a completare un centrocampo a rombo.