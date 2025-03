Feyenoord-Inter, conferme su Dimarco! Un altro out sicuro – Sky

Testa adesso a Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di finale di Champions League. Arrivano aggiornamenti dall’infermeria. Su Dimarco Sky Sport conferma quanto detto già dalla nostra redazione. Mentre un altro sicuramente non ci sarà.

ULTIME – Smaltito il pareggio di Napoli, ora per l’Inter ci sarà il prestigioso impegno in Champions League contro il Feyenoord al de Kuip di Rotterdam per l’andata degli ottavi di finale. Martedì 11 il ritorno a San Siro. Oggi allenamento di scarico per la squadra capolista in Serie A, con Calhanoglu che ha lavorato a parte dopo la contusione rimediata ieri. Quanto a Federico Dimarco, Andrea Paventi di Sky Sport 24 ha confermato quanto già detto in precedenza dalla nostra redazione. Domani si capiranno loro condizioni fisiche, difficile comunque un loro impiego a Rotterdam. Chi invece salterà Feyenoord-Inter per certo è Carlos Augusto. Il brasiliano non ha ancora recuperato dopo l’infortunio rimediato a Torino contro la Juventus.

Carlos Augusto out per Feyenoord-Inter. Probabile rientro col Monza?

TEMPI DI RECUPERO – Già durante la conferenza stampa di ieri nel post partita di Napoli-Inter, Simone Inzaghi aveva confermato l’assenza quasi certa di Carlos Augusto per Feyenoord-Inter. Il brasiliano lavora quindi per recuperare contro il Monza, sua ex squadra. Il match contro i brianzoli, che oggi hanno perso all’U-Power Stadium per 2-0 contro il Torino, è in programma per sabato sera alle 20.45.