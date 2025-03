Feyenoord-Inter 0-2: i cinque dati statistici che potresti non sapere

Feyenoord-Inter è finita 0-2 ieri al de Kuip di Rotterdam. In gol sia Marcus Thuram che Lautaro Martinez. Tra cinque giorni il ritorno a San Siro. Di seguito alcune curiosità e statistiche legate alla partita di ieri, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

18 – La rete in casa del Feyenoord è la marcatura numero 18 di Lautaro Martinez nella competizione e segna un traguardo che gli permette di superare Sandro Mazzola e diventare il miglior marcatore in solitaria nella storia dell’Inter in Coppa dei Campioni/Champions League.

6 – Non solo record di gol all-time nella competizione, ma Lautaro Martinez ha anche stabilito il suo record di gol in una singola edizione della Champions League, cioè sei.

1 – Come il solo gol subito dall’Inter in questa edizione della Champions League dopo nove partite. Nessuna squadra ha fatto meglio: i nerazzurri hanno la miglior difesa del torneo. L’unica rete è stata subita da Nordi Mukiele in Bayer Leverkusen-Inter del 10 dicembre.

7 – Il numero degli assist messi a referto in questa stagione da Nicolò Barella. Eguagliato già lo score della passata stagione. Ma il centrocampista sardo ha ancora parecchie partite da poter giocare per superarlo. Presente!

2 – L’Inter ha già sbagliato due rigori in questa edizione della Champions League. È la squadra ad averne sbagliati di più insieme al Girona (già eliminato) e all’Arsenal. Ieri lo ha sbagliato Piotr Zielinski, mentre Marko Arnautovic aveva fatto lo stesso in Young Boys-Inter.