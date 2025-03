Il Festival della Serie A torna a Parma: le novità sulla seconda edizione!

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Parma il Festival della Serie A con la sua seconda edizione. Ecco cosa c’è da sapere su un’imperdibile tre giorni.

NUOVO APPUNTAMENTO! – Parma, che il prossimo 5 aprile accoglierà allo Stadio “Ennio Tardini” l’Inter di Simone Inzaghi, si prepara anche ad un altro importante evento calcistico. La città parmigiana, infatti, ospiterà nuovamente il Festival della Serie A, dopo la prima edizione andata in scena lo scorso anno. Il sito della Lega aggiorna gli appassionati del mondo del pallone sulle novità legate all’evento, che è in programma il 6, 7 e 8 giugno 2025.

Parma si prepara al Festival della Serie A: ecco cosa c’è da sapere sulla seconda edizione

SECONDA EDIZIONE – «Raccontare la bellezza e l`unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato. Torna a Parma per la sua seconda edizione il Festival della Serie A, organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma: sarà una bellissima tre giorni che riunirà le massime espressioni del campionato italiano, il cui programma sarà presto svelato sul nostro sito, sull`app della Serie A e su Radio Tv Serie A con RDS».

GLI OSPITI – «Anche quest’anno Parma si vestirà a festa per accogliere tutti i principali stakeholder del settore, alcuni dei più grandi campioni, allenatori, dirigenti che hanno scritto la storia del nostro Campionato, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre ad influencer amati dai giovani, esperti di social media e attori e cantanti grandi appassionati e tifosi di calcio».

LE NOVITÀ – «Ma non solo: in questa edizione il Festival della Serie A, ancora totalmente gratuito per tutti i tifosi e gli appassionati, si arricchirà della Fan Zone, di un Digital Creative Hub, di un’esposizione della Lega Collezionisti Italiani e di una rassegna cinematografica realizzata insieme a Rai Cinema».

DOVE – «L`esperienza sarà totalmente immersiva e vivrà nel centro di Parma con tutti gli eventi ospitati nel raggio di 500 metri in locations prestigiose e ricche di storia come il Teatro Regio, la Galleria San Ludovico, il Laboratorio di San Paolo e il Palazzo della Pilotta, ma anche Piazza Garibaldi, Piazza della Pace, Piazza della Steccata e Palazzo del Comune. Gran finale domenica 8 giugno allo Stadio Tardini alle 17.30 con la partita esibizione di “Operazione Nostalgia” cui parteciperanno i grandissimi del passato».