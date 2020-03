Festa del Papà, gli auguri dell’Inter con il contest per tutti i tifosi nerazzurri

L’Inter scende in campo con un messaggio positivo anche oggi, giorno della Festa del Papà. Ecco il messaggio della società nerazzurra pubblicato sul proprio sito ufficiale

BUON 19 MARZO – “Educazione, rispetto, amore, famiglia. Quest’anno la Festa del Papà è arrivata in un periodo non semplice, un giorno nel quale queste parole assumono un significato ancora più tangibile, così come i valori, come i gesti. Essere uniti, come una famiglia, come una squadra, oggi è ancora più importante per combattere insieme la battaglia per contrastare il Coronavirus. Per aiutare noi stessi e gli altri dobbiamo stare a casa, ma possiamo comunque rendere speciale questa giornata. Come? Utilizzando i nostri colori del cuore per raccontare con un disegno la Festa del Papà e condividerlo sui nostri profili social (Twitter, Facebook e Instagram). A tutti i papà nerazzurri, tanti auguri in questo giorno speciale!”.

Fonte: Inter.it