Farris: «Felici per Dzeko e Lautaro Martinez. Liverpool? Giocare da Inter»

Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post Inter-Salernitana, gara stravinta dai nerazzurri per 5-0. Il commento del secondo di Inzaghi

CI SIAMO − Farris spiega la prestazione contro la Salernitana: «Ci aspettavamo questo. In questo periodo, la flessione per il calendario molto folto, sapevamo che mancava una scintilla. La Salernitana arrivava da 4 risultati utili consecutivi. Prestazione preparata dagli spazi e con gli esterni. Felici per il ritorno al gol di Dzeko e Lautaro Martinez. La parola lavoro è stata difficilissima da mettere in pratica, andare sul campo e allenarsi è stato difficilissimo. E’ stato più un lavoro di testa. Noi non avevamo alcun dubbio sulle capacità di Lautaro Martinez e sulla dinamicità di Barella. Sappiamo la forza del gruppo e oggi siamo ritornati alla vittoria».

LIVERPOOL − Anche in vista di Anfield, Farris è convinto su una cosa: «Analizziamo sempre e ribadito che questa squadra ha bisogno di giocare. Nelle ultime gare ci siamo snaturati un po’ come col Genoa dove abbiamo verticalizzato frettolosamente mentre col Milan anche il valore dell’avversario ci ha più indietreggiati. Oggi siamo ritornati a fare il nostro nuovamente. Liverpool? Fondamentale la prestazione, ribaltare il risultato non sarà facile. I ragazzi vogliono fare bene, fare una prestazione da Inter e non dimenticare quanto fatto di buono nella prima parte. Ce la giocheremo col Liverpool, analizzeremo i dati sulle prestazione dei ragazzi. Al momento, siamo l’unica squadra che può decidere delle proprie sorti. Se le vinciamo tutte, non ci saranno problemi».

SOLUZIONE − Sulla posizione del croato, infine Farris: «Brozovic? Ormai ha sempre un uomo incollato addosso. Però lui è un accentratore di gioco, la differenza è quando i compagni riescono a supportarlo. E’ un grande giocare di scarico e la sua posizione centrale ha permesso agli esterni e alle mezze ali di infilarsi».