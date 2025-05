Farris: «Complimenti al Napoli, ma Inter: ora viviamo un sogno! Non c’è spazio per la delusione»

Massimiliano Farris dopo Como-Inter terminata sul punteggio di, in conferenza stampa ha parlato della sfida e risposto alle domande dei giornalisti presenti, rispondendo alle domande legate alla stagione che volge al termine e lo scudetto al Napoli.

COMO-INTER – FARRIS IN CONFERENZA STAMPA

Lo stato d’animo è quello di una squadra che ha fatto il suo dovere. Spiace perché è stato un percorso lungo, purtroppo abbiamo dovuto lasciare il titolo, però siamo uomini di sport perché sappiamo quanto sia difficile quindi complimenti al Napoli e alla società del Napoli per aver vinto due scudetti negli ultimi tre anni. Però il calcio è talmente meraviglioso per darti la possibilità di giocarsi.

Saluto dei tifosi sotto al settore ospiti?

Io e noi come staff conosco Milano, l’Inter, osso solo avere un grosso sentimento d’orgoglio, non ci hanno mai abbandonato nelle vittorie e nelle sconfitte. Anche per loro ci piacerebbe coronare il grande sogno di Monaco, sapendo di trovare un avversario durissimo. Posso solo avere un grande sentimento di orgoglio perché i nostri tifosi non ci hanno mai abbandonato nelle sconfitte e nelle delusioni, ci piacerebbe guadagnare questo enorme traguardo. Il sogno è quello di alzarla.

Lautaro Martinez non si è neanche scaldato, come sta?

Abbiamo messo in campo una squadra super competitiva, che ha messo in difficoltà il Como che è un’ottima squadra. Il nostro

A proposito di condizioni fisiche, come sta Bisseck? E nella stessa zona di campo anche Pavard

Benjamin viene da una distorsione brutta, sta piano piano migliorando. Cercheremo di portarlo nelle migliori condizioni a Monaco. Bisseck ha fatto un contrasto col piede e nel girare ha sentito qualcosa sul ginocchio. Al momento niente di grave, lui al momento non era preoccupato.

In questi anni l’Inter è sempre stata brava a rialzarsi dopo ogni caduta. Come farà lei, Inzaghi e il suo staff che la delusione del campionato abbia effetto sulla finale?

Ci siamo già passato una volta e visto che c’ero me la ricordo bene quella settimana, e sono sicuro se lo ricordi bene anche Inzaghi e i giocatori. Non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato il Manchester City, Bayer Leverkusen, Barcellona, Arsenal, tutti i top club. Non c’è spazio per la delusione! Andiamo a viverci questo sogno, la settimana sarà bellissima. Abbiamo grandi leader tecnici ed emotivi. Saranno quelli che guideranno la squadra per il sogno di alzare la coppa.