Fantacalcio, analisi e consigli 8ª giornata di Serie A: chi schierare in Roma-Inter

La redazione di Inter-News.it presenta la nuova rubrica dedicata al Fantacalcio. Dopo l’analisi e gli approfondimenti per l’ottava giornata di Serie A, in questo articolo ci focalizzeremo in particolare sulle partite e i giocatori dell’Inter. In vista dell’ottava giornata di campionato, il nostro team di esperti si concentra su Roma-Inter, in programma domenica 20 ottobre alle 20:45.

CONSIGLI FANTACALCIO – OTTAVA GIORNATA DI SERIE A

LA PARTITA – Per l’ottava giornata di campionato, analizzeremo Roma-Inter, che si disputerà domenica 20 ottobre alle 20:45. Questa partita non è solo cruciale per la classifica, ma offre anche un’opportunità unica per migliorare la tua situazione in classifica. La nostra rubrica sarà il tuo alleato ideale per capire quali giocatori schierare e quali invece potrebbero deludere le aspettative. Ti invitiamo a seguirci su Inter-News.it per non perdere le ultime novità e consigli utili per affrontare ogni giornata di campionato. Con questa nuova rubrica, il tuo Fantacalcio sarà più strategico e informato, permettendoti di vivere ogni partita con maggiore intensità.

Roma-Inter domenica 20 ottobre ore 20.45

CHI SCHIERARE: Lorenzo Pellegrini e Francesco Acerbi

CHI EVITARE: Artem Dovbyk e Benjamin Pavard

CONSIGLI FANTACALCIO – VIDEO APPROFONDIMETO ROMA-INTER

Questa prima puntata sui consigli al Fantacalcio con la nostra Romina Sorelli in conduzione, insieme a due ospiti d’eccezione: Simone Sfolcini in arte “LamellaBros” su Twitch e Youtube. Streamer, community manager e coach (squadre esports di Inter e Milan). Due volte campione italiano campione mondiale di Fifa. Gioca al fantacalcio dagli anni 90. E anche da Massimiliano Picca, in arte “MexCheFaCose” su Twitch e Youtube, content creator che tratta di Inter, calcio in generale, fantacalcio e Sorare.

I nostri consigli saranno approfonditi nel video dedicato, pubblicato sul nostro canale YouTube e condiviso su tutti i nostri social. Seguiteci su Inter-News.it e sulla nostra Web TV per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo del Fantacalcio e non perdervi i nostri consigli settimanali!

OTTAVA GIORNATA DI SERIE A – IL CALENDARIO

Como-Parma sabato 19 ottobre ore 15

Genoa-Bologna sabato 19 ottobre ore 15

Milan-Udinese sabato 19 ottobre ore 18

Juventus-Lazio sabato 19 ottobre ore 20.45

Empoli-Napoli domenica 20 ottobre ore 12.30

Lecce-Fiorentina domenica 20 ottobre ore 15

Venezia-Atalanta domenica 20 ottobre ore 15

Cagliari-Torino domenica 20 ottobre ore 18

Roma-Inter domenica 20 ottobre ore 20.45

Verona-Monza lunedì 21 ottobre ore 20.45

