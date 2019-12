Faggiano, idea Inter come nuovo DS: contatti recenti! Conte sponsor

Faggiano, DS del Parma, nome possibile per l’Inter. Lo riporta il sito “TuttoMercatoWeb”, secondo il quale i nerazzurri pensano a un cambio in vista di giugno: Conte sponsor

CAMBIO NELL’AREA TECNICA? – Daniele Faggiano nuovo Direttore Sportivo dell’Inter? Questa sarebbe l’idea della società nerazzurra per la prossima stagione. Antonio Conte caldeggia questa soluzione, in virtù di un rapporto di amicizia e stima consolidato, già dalla scorsa estate quando è approdato in nerazzurro. L’attuale DS del Parma, che ben sta facendo in Emilia, prenderebbe il posto di Piero Ausilio. Il dirigente, che ricopre la carica di responsabile dell’area tecnica dall’inizio del 2014 e ha un buon rapporto con Steven Zhang e la proprietà Suning, era stato dato da più parti vicino al rinnovo ma non è ancora arrivato alcun annuncio. Da vedere come evolverà ora la situazione. L’idea Faggiano in casa Inter sembra concreta, al punto che sarebbero avvenuti contatti tra le parti sia ieri che oggi. Insomma, pista da tenere in considerazione per la stagione 2020/2021. Faggiano o Ausilio a capo dell’area sportiva ad affiancare l’Amministratore Delegato Sport Giuseppe Marotta? Si attendono aggiornamenti in questo senso nei prossimi mesi, decisivi per il futuro della nuova Inter targata Conte.

Fonte: TuttoMercatoWeb – Andrea Losapio