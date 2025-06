Fabregas vuole l’Inter a tutti i costi! Muro Como: ore decisive – CdS

Cesc Fabregas vuole l’Inter, ma bisogna infrangere il muro del Como. Ieri sia il presidente Suwarso che Cesc hanno parlato ad un evento a Londra e nella City è sbarcato anche il DS nerazzurro Piero Ausilio. Si è parlato di un incontro in serata tra l’allenatore e il direttore sportivo, ma non c’è nulla di ufficiale e concreto. Intanto, oggi l’allenatore rientra in Italia.

LA SITUAZIONE – Sono ore frenetiche e decisive per capire chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Cesc Fabregas vuole l’Inter e lo vuole a tutti i costi. Ma bisognerà infrangere il muro del Como, che sta facendo grande resistenza con il presidente Suwarso e l’AD Terrazzani. La partita resta aperta. Dopo il breve soggiorno a Londra per partecipare ad un evento che aveva come tema il Como (ecco le parole di ieri mattina che sapevano di allarme, ma poi rientrato). Intanto, anche il DS dell’Inter Piero Ausilio ieri è volato verso la City londinese, apparentemente per questioni di mercato, ma è circolata con insistenza la voce di un incontro in serata tra lui e Fabregas. Nulla di confermato e concreto. L’unica certezza è che ieri Fabregas ha festeggiato i 50 anni della moglie.

Giornata decisiva per Fabregas-Inter, le alternative rimangono due

GIORNATA CLOU – Oggi Fabregas rientra in Italia e la giornata di oggi potrebbe diventare decisiva in tal senso. L’Inter spinge per averlo come erede di Simone Inzaghi, lui vuole venire, ma bisognerà convincere il Como. Lui cercherà di farlo con argomenti seri e concreti. Ieri Beppe Marotta ha voluto tranquillizzare i tifosi nerazzurri e le alternative a Fabregas rimangono Patrick Vieira, che ha una clausola di 500 mila euro per liberarsi dal Genoa, e Cristian Chivu, che potrebbe anche trovare un accordo per rinnovare con il Parma.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno