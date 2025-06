Fabregas, oggi contatti diretti! Inter, due le alternative – Sky

L’Inter saluta Simone Inzaghi e allo stesso tempo segue con interesse Cesc Fabregas. Lo spagnolo è il primo nome sulla lista dei nerazzurri spiegano a Sky Sport.

CONTATTI – Continua la lunga serata legata all’addio di Simone Inzaghi. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta è quello di Cesc Fabregas. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il nome dello spagnolo è l’indiziato numero uno per sostituire Inzaghi. Allo stesso tempo però, lo spagnolo nella videocall di oggi, ha chiesto le garanzie sul mercato e sulla rosa che avrà a disposizione. Oltre a Cesc Fabregas, l’Inter guarda anche alle alternative. I due nomi che seguono lo spagnolo sono quelli di Cristian Chivu e Patrick Viera.

Inter, interesse per Fabregas e le alternative

INTERESSE – Queste le parole di Di Marzio in collegamento da Olbia: «Simone Inzaghi ha deciso di concludere la sua avventura all’Inter. Una scelta personale, non forzata dalla società, che non aveva ancora individuato un sostituto preciso. I primi contatti con potenziali nuovi allenatori sono partiti solo oggi. Dopo il saluto tra le parti, è iniziato il confronto sui possibili nomi per la panchina. In cima alla lista c’è Cesc Fabregas: oggi c’è stata una prima call, durante la quale lo spagnolo ha avanzato le sue richieste, soprattutto in vista di una possibile rivoluzione tattica a sua immagine e somiglianza. Fabregas, attualmente al Como, gode lì di piena fiducia e garanzie. Per lasciare un ambiente così stabile, chiede sicurezze sul progetto tecnico dell’Inter. Il Como, comunque, non si opporrà se lo spagnolo aprisse all’addio».