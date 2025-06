Fabregas, niente Inter! La società ha scelto: l’allenatore sarà Chivu – Sky

Chivu sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Niente da fare per Cesc Fabregas, che resta al Como anche dopo la nota apparsa un’oretta fa. I nerazzurri vireranno sul tecnico rumeno.

SCELTO L’ALLENATORE – Cristian Chivu si prepara a diventare il prossimo allenatore dell’Inter. Niente da fare per Fabregas, che resta al Como. Come riferisce Gianluca Di Marzio, la società ha deciso di riportare a casa l’allenatore rumeno, che ha vinto il campionato Primavera nel 2022. Nell’ultima stagione, Chivu è subentrato a Fabio Pecchia, centrando la salvezza. Si sta cercando di finalizzare. Scatta davanti a tutti per diventare il nuovo allenatore dell’Inter. L’indicazione è forte: lui il candidato principale per diventare il tecnico dei nerazzurri. La luce rossa del semaforo del Como ha portato la Beneamata a non andare più avanti con Fabregas. La scelta sembra orientata su Chivu del Parma.

Chivu verso la panchina dell’Inter: presto la fumata bianca

CI SIAMO! – Cristian Chivu presto sarà il prossimo allenatore dell’Inter, che sta lavorando per ottenere subito il via libera dal Parma e andare a firmare con la Beneamata. Chivu rientra alla base. Non solo come giocatore, dove ha vinto tutto dal 2007 al 2014 tra cui il clamoroso Triplete del 2010, ma poi come allenatore della Primavera.