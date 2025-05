Fabregas: «Dell’Inter mi piace tutto! Tanti complimenti a Inzaghi»

Intervistato al “Club” di Sky Sport, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato della gestione di Simone Inzaghi, e del percorso fatto dall’Inter.

GESTIONE – Cesc Fabregas, allenatore del Como, a margine del pareggio del Napoli di oggi, è intervenuto negli studi di Sky Sport. Tra i tanti temi toccati, anche qualche elogio all’Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «Conte sa gestire gli episodi, ha tanta esperienza. Si conosce benissimo, troverà una soluzione per il Napoli. Il Parma avversario pericoloso, gioca veloce in contropiede. Adesso a tutti i calciatori servirà qualche giorno di serenità. Gol Zalewski? Quando porti diciannove giocatori a segnare, vuol dire che l’allenatore sta facendo bene. Gestire questo con tanti campioni è difficile, posso dire solo bravo a Simone Inzaghi che gioca in così tante competizioni. Non è semplice pensare subito al campionato, ma una vittoria come quella contro il Barcellona ti aiuta tantissimo. Questo vuol dire anche maturità ed esperienza, ti dà forza per finire la stagione».

Fabregas elogia l’Inter e Inzaghi: «Mi piace tutto»

FELICE – Fabregas poi, si sofferma sul gioco dell’Inter e sulla vittoria in semifinale di Champions League: «L’Inter è una squadra che a me personalmente mi piace, mi piace tutto dalla struttura alla gestione. Hanno una maniera di attaccare uomo a uomo, ho imparato tantissimo nella sua linea a tre. Molto specifico. In Italia, quando c’è tanto uomo a uomo non è facile trovare situazione positive. Inzaghi lavora molto bene su questo. Gol di Acerbi? Sono scelte che fanno gli allenatori, che danno una mentalità. Nel calcio la linea è sottile tra vincere e perdere. Contro il Barcellona poi ero allo stadio a vederla. Un’altra cosa a favore dell’Inter era l’esperienza, il Barcellona era più inesperta con giocatori più giovani».