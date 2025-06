Fabregas-Inter, la nota del Como cambia la strategia! Lo scenario – Sky

La nota del Como su Fabregas ha spiazzato anche l’Inter, che deve rivalutare la sua strategia. C’è grande incertezza sul da farsi.

RIANALIZZARE TUTTO – La nota del Como ha spiazzato probabilmente l’Inter, che era fiduciosa di arrivare a Cesc Fabregas. Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede nerazzurra per Sky Sport 24, ha appena aggiornato sulla situazione dicendo questo: «L’Inter in questo momento sta lavorando per capire cosa poter fare e davanti a questa posizione così netta dovrà rivalutare la sua strategia. Davanti a questa nota ufficiale bisogna rianalizzare tutto. Nessuno ci ha comunicato che l’Inter non crede in Fabregas, ma ci hanno detto che stanno lavorando. Ma è una mossa forte del Como, questa nota dimostra come le intenzioni sono chiare. Ma intenzioni già ben capite prima: ora tutto nero su bianco. Non concede il semaforo verde. Non riesco ad immaginare cosa possa accadere per arrivare a Fabregas. In questo momento non so dirti che hanno deciso di abbandonare la pista Fabregas e di virare su altro. Con una mossa di questo tipo non escluderei nulla, raccontiamo quello che possiamo sapere. L’Inter non sta parlando». Insomma, tutto rimane in bilico. Vieira e Chivu gli altri nomi sullo sfondo, ma anche Thiago Motta e Farioli.