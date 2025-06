Fabregas-Inter, primo contatto diretto! Chieste garanzie tecniche – Sky

Cesc Fabregas è il grande obiettivo dell’Inter per la sua panchina. Il primo contatto, andato in scena subito dopo la risoluzione del contratto di Simone Inzaghi, ha prodotto alcuni frutti. Ma la strada è ancora lunga.

LA NOTIZIA – Cesc Fabregas è il nome in cima alla lista dell’Inter per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi. Pur avendo in mente anche il nome di Roberto De Zerbi, attualmente sulla panchina del Marsiglia, i nerazzurri considerano il tecnico catalano come l’uomo ideale per ripartire con nuove idee, tanta freschezza e rinnovate speranze. Non vi è dubbio che l’idea di portare l’ex calciatore del Barcellona a Milano è molto complicata, dato che Fabregas ha dato già la sua parola al Como per proseguire la propria esperienza insieme, ma la notizia reale è che i meneghini vorranno seriamente provarci.

Fabregas tra le richieste all’Inter e lo scoglio Como: la situazione

LA POSIZIONE – L’apprezzamento dell’Inter nei confronti di Fabregas è così significativo da aver prodotto già il primo contatto diretto tra le parti, nella giornata di oggi. Subito dopo aver appreso della volontà di Inzaghi di lasciare Milano, la dirigenza nerazzurra ha infatti avviato una prima interlocuzione con Fabregas per comprendere i margini di un’eventuale trattativa. Dall’altra parte si è registrata l’apertura del catalano all’approdo a Milano, a patto che siano soddisfatte le sue garanzie tecniche.

L’OSTACOLO – A tali garanzie si aggiunge la posizione del Como, convinto di poter trattenere Fabregas sulla base di un progetto comune e di una disponibilità di spesa non indifferente. In questo scenario, l’Inter ha l’arduo compito di dimostrare la bontà della sua proposta a un allenatore, come il catalano, che avrebbe vari motivi (economici e tecnici) per continuare a sposare la causa dei lariani. Convincerlo significherebbe dare prova di avere delle idee altrettanto ambiziose e potenzialmente vincenti, così come auspicato dall’intero ambiente nerazzurro.