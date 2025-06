Fabregas, dal solco del 3-5-2 alle sue varianti! E occhio a Carboni – TS

Cesc Fabregas oggi sarà a Londra per ottenere il via libera dal presidente Suwarso di lasciare il Como e diventare il prossimo allenatore dell’Inter. Qui dovrebbe ripartire dal solco del 3-5-2 di Antonio Conte prima e Simone Inzaghi poi. Ma avrà più varianti. Intanto, Valentin Carboni si prepara a ritrovare il campo.

VARIANTI – L’Inter e Fabregas presto potrebbero unirsi in matrimonio. L’allenatore spagnolo è l’erede designato per sostituire il partente Simone Inzaghi, che ieri ha comunicato al club la sua decisione di andare via. Subito dopo l’incontro, è arrivato il doppio comunicato dell’Inter: uno con l’annuncio ufficiale della separazione e l’altro con il messaggio di saluto dello stesso Simone. Fabregas del Como sarà l’erede. Oggi è atteso a Londra per ottenere il via libera dal presidente Suwarso. Tuttosport già pensato al nuovo progetto tecnico, che comunque ripartirà dal solco del 3-5-2 di Conte prima e Inzaghi poi. Si partirà da qui per poi adottare altre varianti: dal 3-4-2-1 al 3-4-3, passando per il 3-4-1-2. Senza dimenticare anche il modulo di partenza di Cesc: ossia quello con la difesa a quattro.

Carboni e la nuova chance all’Inter sotto Fabregas

RIECCO – Un giocatore che potrebbe giovare dell’arrivo di Fabregas potrebbe essere Valentin Carboni. L’argentino, dopo l’infortunio al crociato, è pronto ad essere arruolabile per il Mondiale per Club. All’Inter servono anche esterni per i moduli di Fabregas, ecco perché Carboni potrebbe diventare una pedina non banale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini