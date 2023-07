Fabbian: «Inter, che orgoglio stare qui! Le mie caratteristiche migliori…»

Fabbian, tornato all’Inter dopo il prestito alla Reggina, su Inter TV ribadisce il suo orgoglio di vestire la maglia nerazzurra e la possibilità di allenarsi con grandi campioni.

GRANDE ORGOGLIO – Giovanni Fabbian è felice di essere tornato all’Inter e parla così delle sue caratteristiche migliori: «Sono molto contento ed entusiasta di far parte di questo gruppo. Stiamo lavorando intensamente sia alla parte tecnica che a quella atletica e stiamo cercando di farci trovare pronti per le prime partite della stagione. Sicuramente per me stare vicino a questi grandi campioni è solo un motivo di orgoglio e di crescita. Lo scorso anno alla Reggina è stata una bella esperienza. Mi sono adattato subito al calcio dei grandi e ho dato il 100% sia in allenamento che in partita. Mi piace fare gol e mi piacciono gli inserimenti. Sono un centrocampista a cui piace di più attaccare che costruire il gioco. Però lavoro su tutto per essere completo».