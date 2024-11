Fabbian, Inter e Bologna lo rifanno: asse caldo su 2 azzurrini – CdS

L’esempio Giovanni Fabbian ha fatto ormai giurisprudenza, ed ecco che Inter e Bologna potrebbero nuovamente rifarlo. Stavolta su due giovani in rampa di lancio della Serie B e della Nazionale Under 21.

ESEMPIO – Asse caldo, anzi rovente, quello tra Inter e Bologna. Dopo l’operazione Giovanni Fabbian, i due club starebbero pensando ad un altro affare, stavolta doppio, che coinvolge due giovani azzurri e protagonisti del campionato di Serie B. L’estate scorsa, Piero Ausilio insieme a Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, uomini mercato del Bologna, avevano concluso l’operazione Fabbian per un prestito biennale con possibilità di controriscatto dell’Inter per circa 12 milioni di euro. Proprio di Fabbian, il quale ha parlato recentemente ai canali della Figc, i due club presto torneranno a parlare per trovare la quadra definitiva. Ma appunto, il giovane centrocampista ormai fa da giurisprudenza, perché i due club sono pronti ad imbastire la stessa operazione per Francesco Pio Esposito e Nicolò Bertola.

Esposito e Bertola come Fabbian: ancora asse Inter-Bologna

OPERAZIONE – Sia Esposito che Bertola giocano attualmente in Serie B allo Spezia. Praticamente si tratta dei due principali gioielli della squadra di Luca D’Angelo, che tanto bene sta facendo in cadetteria. L’attaccante è di proprietà dell’Inter e finora ha segnato sei gol. Il difensore piace tantissimo ad Ausilio, ma anche a Di Vaio, che più volte è andato a vederlo di persona in Liguria. Come riferisce il Corriere dello Sport, da indiscrezioni molto fondate che arrivano dall’entourage dei due giovani calciatori ci sarebbe la grande volontà da parte di Bologna e Inter di costruire un’altra operazione che assomigli a quella che due estati fa ha portato Fabbian a Casteldebole almeno fino al prossimo giugno. Proprio su Esposito, l’Inter ritiene che un anno in Serie A e in una squadra che creda in lui, possa fargli solamente giovamento.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti