European Solidarity Cup, Zhang: “Ringraziamo il personale sanitario”

L’Inter nel 2021 ospiterà un torneo di beneficenza chiamato “European Solidarity Cup – Football for Heroes” insieme a Bayern Monaco e Real Madrid per ringraziare il lavoro svolto da tutto il personale sanitario mondiale. I proventi di tutte le partite saranno devoluti a strutture sanitarie, come simbolo del supporto ad una Europa unita, in cui ci si prende cura gli uni degli altri. Di seguito il comunicato del club attraverso una nota apparsa nel sito ufficiale e le dichiarazioni del presidente Steven Zhang.

INIZIATIVA INTER – European Solidarity Cup, ecco l’iniziativa del club nerazzurro: “L’Inter ospiterà la “European Solidarity Cup – Football for Heroes” insieme a Bayern Monaco e Real Madrid nel 2021, con l’obiettivo di lanciare insieme un messaggio di solidarietà e di sottolineare l’importanza della coesione tra i paesi europei, inviando un aiuto concreto alle strutture mediche e ospedaliere. I tre club si sfideranno in un torneo all’italiana in cui ognuno dei tre match sarà ospitato a turno nelle tre città europee: a Milano si giocherà Inter-Bayern Monaco, a Madrid i nerazzurri sfideranno il Real, mentre a Monaco sarà la volta del Bayern contro gli spagnoli. Le date degli incontri saranno stabilite in base ai calendari degli impegni di ciascuna squadra e una volta che sarà permesso ai tifosi di assistere alle partite allo stadio”.

ZHANG – Di seguito le parole del presidente dell’Inter Steven Zhang: «La pandemia ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Il grande impegno del personale sanitario è stato essenziale per permetterci ora di tornare a guardare al futuro. Con questa iniziativa vogliamo ringraziarli e celebrare il loro lavoro e allo stesso tempo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni».