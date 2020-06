Europa League: la UEFA annuncia la data dei sorteggi di quarti e semifinali

Nuovo annuncio da parte della UEFA riguardo all’Europa League: dopo il comunicato sulla possibilità di giocare gli ottavi di finale nello stadio della squadra di casa o in campo neutro (vedi articolo), l’organo del calcio europeo ha comunicato la data dei sorteggi di quarti di finale e semifinali.

SORTEGGI – Prosegue la programmazione per ultimare l’Europa League, competizione in cui l’Inter è ancora in corsa. Dopo gli annunci riguardo alle sedi delle final eight, oggi la UEFA ha annunciato anche la data dei sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali: “Il sorteggio per i quarti di finale e le semifinali dell’Europa League 2019/2020 avranno luogo il 10 luglio 2020 al quartier generale della UEFA a Nyon. Il programma esatto delle partite verrà comunicato in seguito a suddetto sorteggio”.

The draws for the 2019/20 #UEL quarter-finals and semi-finals will take place on 10 July 2020 at UEFA's headquarters in Nyon and the exact match schedule will be communicated following such draw.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 17, 2020