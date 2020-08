Europa League, la squadra dell’anno: 6 calciatori dell’Inter. Avanti Lukaku

Condividi questo articolo

UEFA Europa League logo 2018-2021

Europa League appena conclusa con la vittoria del Siviglia in finale contro l’Inter. I nerazzurri, però, fanno parte in buona parte della squadra dell’anno, comunicata sul profilo Twitter della competizione. Spiccano Lukaku e Lautaro Martinez in attacco

6 TOP PLAYER – Il percorso dell’Inter in Europa League si è bloccato nella sfortunata finale contro il Siviglia. I nerazzurri in ogni caso sono stati protagonisti di un’ottima competizione. A dimostrazione di ciò, è importante la presenza degli uomini di Conte in finale. Sono ben 6 su 23: Handanovic tra i portieri e Handanovic in difesa. Spiccano Brozovic e Barella a centrocampo, mentre Lukaku e Lautaro Martinez sono immancabili tra gli attaccanti.