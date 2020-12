Europa League, i sorteggi: il Milan sfida Dejan Stankovic

Europa League, effettuati oggi i sorteggi dei sedicesimi di finale. Coinvolte le tre italiane Milan, Napoli e Roma. Per i rossoneri ci sarà aria di derby con la Stella Rossa di Dejan Stankovic

Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League (leggi qui) si è svolto quello dei sedicesimi di finale di Europa League. Aria di derby per il Milan che trova la Stella Rossa di Belgrado allenata da Dejan Stankovic. Per la Roma c’è il Braga, ex squadra di Fonseca. Il Napoli forse trova il sorteggio più duro trovando gli spagnoli del Granada.

I SEDICESIMI

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Anversa-Rangers Glasgow

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiakos-PSV Eindhoven