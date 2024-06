Euro 2024 − Inter edition: promossi e bocciati della 2ª giornata

La seconda giornata di Euro 2024 si è conclusa nella giornata di ieri, con l’ultimo dell’Inter in campo, Hakan Calhanoglu. Oggi al via la terza. Ma prima i promossi e i bocciati del secondo turno.

PANORAMICA – Torna la rubrica Euro 2024 legata ai giocatori dell’Inter. Euro 2024 non si ferma, dopo la seconda giornata, già oggi parte la terza con ben due partite in programma, entrambe del gruppo A (Germania-Svizzera e Scozia-Ungheria). Le due partite saranno giocate ovviamente in contemporanea alle 21. Domani tocca nuovamente all’Italia di Luciano Spalletti, che dovrà vedersela contro la Croazia. Facendo però un passo indietro alla seconda giornata, si può buttare un occhio sui giocatori dell’Inter impegnati. In questo torneo, la Beneamata domina per giocatori rappresentati: 13 come il Manchester City. Durante la seconda giornata, sono scesi tutti in campo, fatta eccezione per Benjamin Pavard in Olanda-Francia 0-0 e Matteo Darmian in Spagna-Italia 1-0. I restanti 11 hanno trovato minutaggio: chi dall’inizio e chi in corso d’opera.

MINUTAGGIO INTER – Quasi tutti i giocatori dell’Inter impegnati a Euro 2024 hanno giocato dall’inizio nella seconda giornata. Ben otto su 11 hanno giocato tutta la partita: gli italiani Bastoni, Barella e Dimarco, gli olandesi Dumfries e de Vrij, l’albanese Asllani, lo svizzero Sommer e il turco Calhanoglu. Tanto minutaggio anche per Thuram (75′), così come per Arnautovic, in campo 81’ e poi sostituito da Gregoritsch dopo il gol. Infine, per Davide Frattesi solo 45, ossia il primo tempo’.

Euro 2024 − Inter edition, promossi e bocciati 2ª giornata: gara per gara

PROMOSSI – Rispetto alla prima giornata, quelli dell’Inter con la maglia dell’Italia ha sofferto tantissimo durante la partita contro la Spagna. Su quattro giocatori in campo, si salva solamente Alessandro Bastoni. Il difensore ha saputo tenere botta contro le Furie Rosse, dimostrando personalità e buon spirito di adattamento. La posizione rimane non compatibile a quella in cui gioca nel club. Da un difensore ad un altro: ovvero Stefan de Vrij. L’olandese, anche contro la Francia, non sbaglia un colpo. Il migliore insieme a van Dijk. In mezzo al campo si fa preferire ancora una volta Krjstian Asllani contro la Croazia. Ormai il classe 2002 dell’Inter è un pilastro della sua nazionale, che sogna gli ottavi di finale di Euro 2024. Buona prova ancora di Yann Sommer, incolpevole sul gol di McTominay, peraltro deviato. Nella ripresa, salva di piede sullo stesso centrocampista del Manchester United. Infine, tra i top anche Marcus Thuram. Uno dei migliori della sua Francia, deliziosi gli assist di tacco a mandare in porta i suoi. Infine, nota di merito per Marko Arnautovic: su rigore chiude il match tra Polonia e Austria.

BOCCIATI – Tra i bocciati Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella. Il primo entra in difficoltà contro il sedicenne Lamine Yamal. Per il resto della partita non attacca mai. Il centrocampista ex Sassuolo non riesce quasi mai a trovare la posizione corretta, venendo surclassato dal centrocampo spagnolo. Fuori dopo 45′. Niente da fare neanche per Barella. L’interista perde il duello con Rodri, non riuscendo a trovare mai la soluzione giusta. Male anche Denzel Dumfries. Il laterale dell’Inter poco incisivo contro la Francia annullandosi a vicenda con Theo Hernandez. Poi sfortunato sul gol annullato a Xavi Simons. Non perfetto neanche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, entrato prepotentemente nel vortice di mercato col Bayern Monaco interessato, entra in tilt come tutta la sua Turchia contro il Portogallo.